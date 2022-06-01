Полиция не стала прерывать пикет пожилой художницы Елены Осиповой на Казанском мосту

Петербургская художница Елена Осипова вышла в одиночный пикет на Казанский мост: фотографиями с места события делится Telegram-канал "ПЬЯTNIЦА". Акцию пожилая женщина приурочила ко Дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня.

В руках у художницы был один из пацифистских плакатов, который ей пришлось восстанавливать после того, как на неё напали 9 мая, вырвав картину из рук.

По словам очевидцев, полиция не стала мешать Осиповой проводить пикет: женщину в итоге не задержали.

Елена Осипова известна как постоянный участник пикетов в центре Петербурга. В начале апреля она получила почётное гражданство Милана благодаря своей активной гражданской позиции.

Фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram