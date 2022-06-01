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Новости 18:59

Полиция не стала прерывать пикет пожилой художницы Елены Осиповой на Казанском мосту

фото ЗакС политика Полиция не стала прерывать пикет пожилой художницы Елены Осиповой на Казанском мосту

Петербургская художница Елена Осипова вышла в одиночный пикет на Казанский мост: фотографиями с места события делится Telegram-канал "ПЬЯTNIЦА". Акцию пожилая женщина приурочила ко Дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня.

В руках у художницы был один из пацифистских плакатов, который ей пришлось восстанавливать после того, как на неё напали 9 мая, вырвав картину из рук.

По словам очевидцев, полиция не стала мешать Осиповой проводить пикет: женщину в итоге не задержали.

Елена Осипова известна как постоянный участник пикетов в центре Петербурга. В начале апреля она получила почётное гражданство Милана благодаря своей активной гражданской позиции.

Фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram


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