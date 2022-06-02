В "Яблоке" заявили, что Явлинский покинул Россию на время отпуска

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский покинул Россию на время отпуска, спустя полмесяца он намерен вернуться обратно, приводит 2 июня заявление пресс-службы партии "Интерфакс".

"Григорий Алексеевич действительно улетел в отпуск, через пару недель вернется", — заявили в партии.

Ранее РИА "Новости" сообщило о том, что Явлинский "покинул Россию". "Вчера вечером с пересадкой через Дубай политик улетел в Лондон", — привело агентство слова своего источника.

Накануне стало известно об отъезде из России руководителя отделения "Яблока" в Нижнем Новгороде Олега Родина. Оппозиционер выехал из страны после того, как заметил слежку за собой.