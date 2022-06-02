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Новости 19:03

Суд в Петербурге запретил материалы на четырех сайтах за пропаганду АУЕ* и нецензурщину

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил материалы на четырех сайтах за пропаганду АУЕ* и нецензурщину

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел административные дела по искам военного прокурора 301-й военной прокуратуры гарнизона о признании информации, размещенной на четырех сайтах, запрещенной в России, сообщила 2 июня объединенная пресс-служба судов.

В ходе проверки прокуратура выявила на изученных ресурсах информацию с нецензурной лексикой и пропагандой "противоправного поведения и субкультуру АУЕ*". Среди прочего, под запрет попали ролик на YouTube и запись на портале "Стихи.ру".

Запрещенная информация "пропагандирует философию "воров в законе" и тюремные "понятия", ставя их выше законодательства Российской Федерации, тем самым подрывает авторитет легитимных органов исполнительной и судебной власти", отметили в судебной пресс-службе. Суд требования военной прокуратуры удовлетворил, запретив указанную информацию в России.

Ранее Кировский райсуд запретил распространение в России клипа с названием "Арестантский уклад един"*. В начале мая аналогичная судьба постигла клип Инстасамки.

*Движение АУЕ внесено Минюстом в перечень экстремистских организаций, его деятельность запрещена на территории РФ


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