ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:15

Петербург лидирует по суточному приросту заболеваемости ковидом

фото ЗакС политика Петербург лидирует по суточному приросту заболеваемости ковидом

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано 302 новых случая коронавирусной инфекции, следует из данных федерального оперштаба от 3 июня. Это максимальное значение среди российских регионов, на втором месте находится Москва с 264 новыми пациентами, на третьем — Подмосковье с 225 выявленными случаями.

Что касается прочих показателей, то в городе насчитали 111 госпитализаций и 334 излечения за сутки. От последствий коронавируса за прошедшие 24 часа скончались 11 человек.

Всего по стране выявлено 4 188 новых случаев коронавирусной инфекции, 2 093 госпитализации и 5 234 случая выздоровления. Согласно официальным данным, за сутки в стране умерли 78 пациентов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама