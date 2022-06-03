Петербург лидирует по суточному приросту заболеваемости ковидом

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано 302 новых случая коронавирусной инфекции, следует из данных федерального оперштаба от 3 июня. Это максимальное значение среди российских регионов, на втором месте находится Москва с 264 новыми пациентами, на третьем — Подмосковье с 225 выявленными случаями.

Что касается прочих показателей, то в городе насчитали 111 госпитализаций и 334 излечения за сутки. От последствий коронавируса за прошедшие 24 часа скончались 11 человек.

Всего по стране выявлено 4 188 новых случаев коронавирусной инфекции, 2 093 госпитализации и 5 234 случая выздоровления. Согласно официальным данным, за сутки в стране умерли 78 пациентов.