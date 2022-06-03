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Новости 11:55

Невзорову* с женой дали украинское гражданство "за выдающиеся заслуги перед страной"

фото ЗакС политика Невзорову* с женой дали украинское гражданство "за выдающиеся заслуги перед страной"

Советник украинского МВД Антон Геращенко сообщил в своем Telegram-канале, что публицисту Александру Невзорову* и его жене Лидии согласовали и предоставили украинское гражданство. Чиновник в своем объявлении использовал формулировку "за выдающиеся заслуги перед нашей страной".

Ранее издание Mash опубликовало скан заявления на получение гражданства от супругов, датированного 28 апреля.

Напомним, в России с 23 марта Невзорова* преследуют по уголовному делу о распространении фейков про армию. С тех пор его успели признать иностранным агентом, объявить в розыск и заочно арестовать: публицист, продолжающий критиковать военную спецоперацию на Украине, остается за границей.

*Минюст внес Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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