Невзорову* с женой дали украинское гражданство "за выдающиеся заслуги перед страной"

Советник украинского МВД Антон Геращенко сообщил в своем Telegram-канале, что публицисту Александру Невзорову* и его жене Лидии согласовали и предоставили украинское гражданство. Чиновник в своем объявлении использовал формулировку "за выдающиеся заслуги перед нашей страной".

Ранее издание Mash опубликовало скан заявления на получение гражданства от супругов, датированного 28 апреля.

Напомним, в России с 23 марта Невзорова* преследуют по уголовному делу о распространении фейков про армию. С тех пор его успели признать иностранным агентом, объявить в розыск и заочно арестовать: публицист, продолжающий критиковать военную спецоперацию на Украине, остается за границей.

*Минюст внес Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента