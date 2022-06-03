Защита Ройзмана обжаловала штраф за комментарий к заявлению Лаврова

Защита экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана опротестовала наложенное на политика взыскание по делу о неуважении к органам власти, сообщил 3 июня "Интерфакс".

"Почтой отправила", — прокомментировала подачу апелляции адвокат Юлия Федотова.

В конце мая Октябрьский райсуд Екатеринбурга оштрафовал Ройзмана на 85 тысяч рублей за комментарий в Twitter к высказыванию главы МИД Сергея Лаврова. Запись сочли распространяющей информацию, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также содержащую явное неуважение к обществу, государству или госорганам (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере 100 тысяч рублей.

Сам Ройзман заявил, что отказывается признавать за собой вину. "Я не понимаю, в чем ко мне претензия. Я задал вопрос, на вопрос мне не ответили. Какую вину?" — недоумевал он.