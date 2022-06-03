Фургалу в суд вызвали скорую помощь

Экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу стало плохо на заседании суда, сообщило 3 июня ТАСС. Как уточнил адвокат бывшего губернатора Михаил Карапетян, врачи подозревают у его подзащитного коронавирус.

"Для оказания скорой медицинской помощи в зал суда были вызваны медики, которые должны провести необходимое обследование, а также оказать медицинскую помощь Фургалу, так как его состояние резко ухудшилось в связи с подозрением на ковид. Наш подзащитный пожаловался на плохое самочувствие, физическую слабость, кашель, насморк и высокую потливость", — заявил адвокат и резюмировал, что в своем нынешнем состоянии Фургал участвовать в заседании не способен.

Карапетян уточнил, что в медсанчасти СИЗО у Фургала взяли мазок перед отправкой в суд.

О возможности коронавируса у бывшего губернатора сообщил и другой его адвокат Борис Кожемякин. "Он храбрится, но самочувствие очень плохое, подозрение на ковид. Суд объявил перерыв и вызвал скорую помощь", — рассказал он в комментарии РИА "Новости".

Фургал был задержан в июле 2020 года по делу об организации убийств предпринимателей. Окончательное обвинение ему было предъявлено в феврале 2021 года, в ноябре его обвинили в создании ОПГ и мошенничестве. Свою вину он не признает. Рассмотрение дела ведет Люберецкий городской суд Московской области на выездном заседании в Московском областном суде.