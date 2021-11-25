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Сергею Фургалу предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве

фото ЗакС политика Сергею Фургалу предъявлено обвинение в создании ОПГ и мошенничестве

Бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества, известил его адвокат Дмитрий Довгия. В документах — не менее 200 страниц. 

"Подзащитному нужно время чтобы ознакомиться с обвинениями и проконсультироваться с адвокатами", — цитирует слова защитника Znak.com.

На грядущей рабочей неделе Фургала ожидает очередной допрос.

Напомним, бывший краевой губернатор был арестован в начале июля 2020 года: его заподозрили в организации заказных убийств и покушений на бизнесменов в начале "нулевых".

После этого Хабаровский край охватили массовые протесты в поддержку Фургала.

Экс-управленец категорически не признаёт вину в инкриминируемых ему правонарушениях, считая своё дело политически мотивированным. Он также заявлял о давлении со стороны следствия.

"Старший следователь дал мне понять, что если не признаю вину, к уголовной ответственности будут привлечены моя бывшая супруга и старшая дочь", — среди прочего рассказывал Фургал.

Не так давно Следственный комитет предъявил хабаровскому политику обвинение в окончательной редакции. Его обвиняют в убийстве двух предпринимателей по найму, покушении на жизнь ещё одного бизнесмена и незаконном хранении оружия.


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