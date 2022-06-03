Комтранс: Действие тарифа "60 минут" прерывается при поездке на маршрутках и метро

Комитет по транспорту 3 июня выступил с разъяснениями касательно действия пересадочного тарифа "60 минут". Тариф позволяет совершать в течение часа пересадки в общественном транспорте, экономя при этом средства. Первая поездка будет стоить пассажиру 40 рублей, вторая — 10 рублей, последующие в течение часа окажутся бесплатными.

Как напомнили в комтрансе, тариф активируется по карте "Подорожник" и действует исключительно в наземном социальном транспорте — автобусах, троллейбусах и трамваях. При этом действие тарифа прекратится, если в течение часа воспользоваться каким-либо транспортом помимо указанных выше.

"Тариф прекратит свое действие, если пассажир после первой или второй поездки оплатил "Подорожником" маршрутку, метро, электричку или пригородный автобус Ленинградской области. Это значит, что следующая поездка для пассажира снова будет стоить 40 рублей", — заявили в комтрансе.

Напомним, 1 июня в Петербурге стартовал второй этап транспортной реформы. Накануне этого глава комтранса Кирилл Поляков признал наличие трудностей с ее реализацией из-за санкций.