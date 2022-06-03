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В правительстве потребовали от регионов соблюдать мораторий на проверки бизнеса

фото ЗакС политика В правительстве потребовали от регионов соблюдать мораторий на проверки бизнеса

Вице-премьер Дмитрий Григоренко призвал региональные администрации к неукоснительному соблюдению моратория на проверки бизнеса, сообщила 3 июня пресс-служба правительства. Обращение прозвучало в ходе совещания с главами регионов по вопросу снижения административной нагрузки на бизнес.

В своей речи Григоренко напомнил о запуске сервиса для жалоб на нарушение моратория: через портал госуслуг представители бизнеса, индивидуальные предприниматели и граждане могут оставить жалобу, которая должны быть рассмотрена в течение суток.

Вице-премьер поручил собеседникам провести совещания с местными бизнес-объединениями и общественными палатами, чтобы довести до них информацию о системе для оставления жалоб на нарушения моратория. Также он заявил о необходимости доведения этой информации непосредственно до предпринимателей.

"Дмитрий Григоренко обратил внимание участников совещания, что каждый случай поступления жалобы на нарушение моратория контрольными органами должен являться чрезвычайным происшествием и его рассмотрение должно быть на особом контроле", — сообщили в пресс-службе правительства.

Мораторий на проверки бизнеса был введен 10 марта. В конце апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко потребовала реформировать контрольно-надзорные органы, выслушав рассказ сенатора Алексея Синицына о резком увеличении внеплановых проверок после вступления в силу моратория.


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