Burger King столкнулся с невозможностью закрыть российские рестораны

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King, нацелившаяся на уход с российского рынка, из-за юридических препятствий пока не может совершить желаемое. Об этом 3 июня пишет агентство Reuters. Суть в том, что акционерами совместного предприятия в России Burger King Russia Ltd являются, помимо материнской компании RBI (у нее всего 15% акций) попавший под санкции банк ВТБ и бизнесмен Александр Колобов (у него 30% акций). Последний рассказал, что не вправе закрывать рестораны, которых в стране насчитывается около 800, без согласия всех партнеров. О таком положении вещей заявили и американские бизнесмены, побеседовавшие с агентством.

Дополнительный источник беспокойства для руководства RBI состоит в возможной национализации ресторанов, о которой регулярно заявляют российские официальные лица.

Как и конкуренты в лице McDonalds и Pizza Hut, сеть Burger King выражает несогласие с военной спецоперацией на Украине. Стремление покинуть российский рынок появилось у компании не сразу, но уже 10 марта было объявлено о прекращении корпоративной поддержки заведений в России.