Скончался Дмитрий Ковтун, обвиненный британскими властями в отравлении Литвиненко

В Москве в возрасте 57 лет скончался Дмитрий Ковтун, получивший известность в связи со скандальным отравлением бывшего чекиста Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. О кончине Ковтуна сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.

"Для нас это невосполнимая и тяжелая утрата. От всего сердца выражаю слова самого глубокого соболезнования всем близким и родным Димы", - написал депутат.

Причиной смерти своего товарища Луговой называет тяжело перенесенную коронавирусную инфекцию.

Напомним, что бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, в 2000-е годы активно критиковавший политику президента Владимира Путина, умер от отравления радиоактивным полонием в ноябре 2006 года в Лондоне. Британское правосудие сочло, что к его отравлению причастны Ковтун и Луговой. Последний через год после отравления Литвиненко впервые стал депутатом Госдумы.