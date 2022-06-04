В России стартовала избирательная кампания по осенним выборам

Центризбирком через свой официальный Telegram-канал объявил о начале избирательной кампании, предваряющей единый день голосования 11 сентября.

В шести субъектах Федерации будут выбирать депутатов Законодательного собрания, а еще в пятнадцати — глав регионов.

Отметим, что нынешней весной в связи с военной спецоперацией на Украине справедливороссы предлагали в 2022 году вовсе обойтись без выборов и вместо них направить бюджетные деньги на нужды Вооруженных сил. Руководство "Единой России" с этой позицией не согласилось.

Новейшее законодательство позволяет проводить выборы в течение нескольких дней.