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Выборы 2021

Новости 14:13

В России стартовала избирательная кампания по осенним выборам

фото ЗакС политика В России стартовала избирательная кампания по осенним выборам

Центризбирком через свой официальный Telegram-канал объявил о начале избирательной кампании, предваряющей единый день голосования 11 сентября.

В шести субъектах Федерации будут выбирать депутатов Законодательного собрания, а еще в пятнадцати — глав регионов.

Отметим, что нынешней весной в связи с военной спецоперацией на Украине справедливороссы предлагали в 2022 году вовсе обойтись без выборов и вместо них направить бюджетные деньги на нужды Вооруженных сил. Руководство "Единой России" с этой позицией не согласилось.

Новейшее законодательство позволяет проводить выборы в течение нескольких дней.


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