Петербургские коммунальщики стирают граффити с изображением Хармса с дома писателя

Граффити с изображением писателя Даниила Хармса днем 4 июня начали стирать сотрудники коммунальных служб с дома литератора по адресу улица Маяковского, 11. Об этом в социальных сетях сообщила петербургская журналистка Галина Артеменко.

Борьба за портрет Хармса велась в течение нескольких последних лет и обострилась в прошлом году, когда администрация Центрального района захотела уничтожить граффити через суд. Тогда чиновники столкнулись с гражданским сопротивлением: неравнодушные петербуржцы вставали у дома Хармса живой цепью. Высказывались за сохранение рисунка и депутаты ЗакСа.

В феврале нынешнего года было заключено мировое соглашение, по которому настенное изображение должна будет заменить световая проекция.

фото: Галина Артеменко / Telegram