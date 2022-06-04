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Новости 14:27

Петербургские коммунальщики стирают граффити с изображением Хармса с дома писателя

фото ЗакС политика Петербургские коммунальщики стирают граффити с изображением Хармса с дома писателя

Граффити с изображением писателя Даниила Хармса днем 4 июня начали стирать сотрудники коммунальных служб с дома литератора по адресу улица Маяковского, 11. Об этом в социальных сетях сообщила петербургская журналистка Галина Артеменко.

Борьба за портрет Хармса велась в течение нескольких последних лет и обострилась в прошлом году, когда администрация Центрального района захотела уничтожить граффити через суд. Тогда чиновники столкнулись с гражданским сопротивлением: неравнодушные петербуржцы вставали у дома Хармса живой цепью. Высказывались за сохранение рисунка и депутаты ЗакСа.

В феврале нынешнего года было заключено мировое соглашение, по которому настенное изображение должна будет заменить световая проекция.

фото: Галина Артеменко / Telegram


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