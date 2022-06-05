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Новости 11:43

Петербург вновь оказался в лидерах по суточному заражению COVID-19

фото ЗакС политика Петербург вновь оказался в лидерах по суточному заражению COVID-19

За минувшие 24 часа в России зафиксировано 3 786 новых случаев заражения граждан коронавирусом, отчитался 5 июня оперативный штаб. В лидеры вновь вырвался Петербург.

Так, за последние сутки в Северной столице COVID-19 подтвердился у 248 местных жителей. Второе место за Подмосковьем - плюс 222 случая, третье у Москвы (185 заражений). 

В больницы с подтверждённым ковидом попали 837 человек, что на 43,9% меньше, чем 4 июня.

Выздоровели ещё 3 935 граждан, из них 198 - петербуржцы.

Летальная COVID-статистика пополнилась 75 новым случаями, 12 из них зарегистрированы в городе на Неве.


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