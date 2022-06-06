Омбудсмен Москалькова получила в 2021 году более 200 жалоб на принуждение к вакцинации

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова получила в 2021 году 242 жалобы работников на принуждение к вакцинации от ковида, сообщил 6 июня "Интерфакс" со ссылкой на доклад омбудсмена.

"Новой масштабной темой стали жалобы на понуждение работников к вакцинации от COVID-19. В 2021 году поступили 242 такие жалобы. Заявители выражали несогласие с обязательной вакцинацией, указывали на нарушение трудовых прав в связи с отстранением от работы тех, кто не был вакцинирован", — цитирует доклад Москальковой агентство. Среди прочего, заявления касались отстранения от работы сотрудников, не включенных в перечни лиц, подлежащих обязательному прививанию от ковида.

Также в документе отмечается, что тема вакцинации в 2021 году стала актуальной также "в разрезе свободы передвижения, принципа равенства, права на охрану здоровья и медицинскую помощь". В частности, участились жалобы россиян на сложности с посещением зданий органов публичной власти из-за связанных с ковидом ограничений.

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