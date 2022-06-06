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Новости 13:24

Более 350 тысяч человек воспользовались пересадочным тарифом за неделю

фото ЗакС политика Более 350 тысяч человек воспользовались пересадочным тарифом за неделю

Комитет по транспорту опубликовал статистику по использованию пассажирами безналичной системы оплаты проезда за прошедшую неделю. Согласно представленным данным, за указанный срок 475 человек приобрели QR-билеты, при этом погашено было по разовым QR-билетам 65 поездок.

При помощи мобильного приложения был куплен 91 билет.

За прошедшую неделю воспользовались пересадочным тарифом 356 358 человек. Последний предполагает возможность пассажиру платить меньше при пересадках на наземном транспорте. В течение часа первая поездка по "Подорожнику" обойдется в 40 рублей, вторая будет стоить 10 рублей, а последующие окажутся бесплатными. При этом действие тарифа "60 минут" прекращается, если в течение часа пассажир воспользуется метро, сядет на маршрутку, электричку или на пригородный автобус Ленинградской области.


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