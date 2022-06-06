Сайт Заксобрания Петербурга подвергся кибератаке

С утра понедельника, 6 июня, сайт Законодательного собрания Петербурга оказался недоступен для пользователей. При попытке загрузить страницу появляется сообщение с просьбой обратиться позже. В пресс-службе парламента сообщили ЗАКС.Ру, что причиной могла стать кибератака.

- Да, есть проблема. Сейчас пытаемся решить. Какая-то неизвестная для нас история, новая, - рассказали в ЗакСе.

Спикер Заксобрания Александр Бельский в своем Telegram-канале уточнил, что сайт подвергся "хакерской атаке со стороны злоумышленников".

В 14:00 6 июня должно закончиться онлайн-голосование за кандидатов в Молодежный парламент. В пресс-службе допустили, что "вероятнее всего" продлят сроки приема голосов.

Напомним, о возросшем количестве кибератак рассказывал губернатор Александр Беглов в конце мая. По словам главы города, за три месяца зафиксировали более 100 тысяч попыток вывести из строя государственные информационные ресурсы.

Константин Леньков