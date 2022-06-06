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Новости 14:58

Беглов зовёт мариупольских детей на "Алые паруса"

фото ЗакС политика Беглов зовёт мариупольских детей на "Алые паруса"

Петербургский градоначальник Александр Беглов записал видеообращение, в котором пригласил детей из украинского Мариуполя посетить город на Неве, делится 78.ru.

"Я обратился к мэру с предложением пригласить детишек из Мариуполя к нам в Санкт-Петербург на праздник "Алые паруса", - сказал Беглов.

Напомним, ранее в понедельник, 6 июня, стало известно, что в украинский город поступила новая партия строительной техники из Северной столицы.

Напомним, в этом году "Алые паруса" пройдут в очном формате 24 июня.


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