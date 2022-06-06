Росконгресс заявил об участии более 500 спикеров на ПМЭФ-2022

Более 500 спикеров из России и зарубежных стран подтвердили свое участие в работе юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума, сообщили 6 июня в Росконгрессе.

Согласно сообщению фонда, на ПМЭФ выступят "представители правительства и Центробанков России, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Венесуэлы, Египта, руководители международных организаций, представители бизнес-объединений Италии, Канады, США, Франции, члены научного и культурного сообщества России, Китая, Индии, Кубы, а также представители российских и иностранных компаний".

В частности, ожидается проведение отдельной сессии, посвященной работе западных компаний в новых условиях на российском рынке. Участие в ней примут представители ассоциации "Конфедерация итальянской промышленности", а также Франко-Российской, Итало-Российской, Канадско-Евразийской торговых палат и Американской торговой палаты в России.

Работа форума продлится с 15 по 18 июня, посетить мероприятие пожелали главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Ранее появились сообщения о том, что участники ПМЭФ просят не указывать на бейджах их места работы, опасаясь санкционного давления со стороны Евросоюза.