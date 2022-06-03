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Новости 19:06

Глава ЛНР Пасечник примет участие в ПМЭФ

фото ЗакС политика Глава ЛНР Пасечник примет участие в ПМЭФ

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил желание посетить Петербургский международный экономический форум в июне, сообщило 3 июня ТАСС со ссылкой на близкий к правительству республики источник.

"Глава республики Леонид Пасечник 15 июня прибудет в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме", — цитирует агентство слова своего собеседника.

В конце мая стало известно о готовности главы ДНР Дениса Пушилина посетить мероприятие.

В этом году ПМЭФ состоится в 25-й раз, его проведение растянется с 15 по 18 июня. Сообщалось, что на форуме намерен в очном формате выступить президент Владимир Путин. Губернатор Александр Беглов выражал намерение подписать в рамках ПМЭФ контрактов на общую сумму свыше 200 миллионов рублей. В то же время появились известия о том, что часть участников мероприятия просят организаторов не указывать на их бейджах места работы из опасения попасть под санкции.


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