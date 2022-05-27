ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:27

Глава самопровозглашённой ДНР Пушилин собрался на ПМЭФ-2022

фото ЗакС политика Глава самопровозглашённой ДНР Пушилин собрался на ПМЭФ-2022

Руководитель самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщает РИА "Новости".

Он уточнил, что такие планы прорабатываются, однако, точно ли состоится его визит, пока неясно.

Напомним, ранее организаторы ПМЭФ отчитались о более 90 странах, которые известили о намерении принять участие в предстоящем мероприятии.

На площадке юбилейного, 25-го по счёту ПМЭФ, который состоится с 15 по 18 июня, собирается выступить президент Владимир Путин. Ранее от участия в форуме в знак несогласия с военной "спецоперацией" на Украине отказалась финская сторона. Тем временем билеты на форум стоят уже около миллиона рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама