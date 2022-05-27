Глава самопровозглашённой ДНР Пушилин собрался на ПМЭФ-2022

Руководитель самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщает РИА "Новости".

Он уточнил, что такие планы прорабатываются, однако, точно ли состоится его визит, пока неясно.

Напомним, ранее организаторы ПМЭФ отчитались о более 90 странах, которые известили о намерении принять участие в предстоящем мероприятии.

На площадке юбилейного, 25-го по счёту ПМЭФ, который состоится с 15 по 18 июня, собирается выступить президент Владимир Путин. Ранее от участия в форуме в знак несогласия с военной "спецоперацией" на Украине отказалась финская сторона. Тем временем билеты на форум стоят уже около миллиона рублей.