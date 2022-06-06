Беглов объявил Петербург площадкой между Востоком и Западом

В преддверии приближающегося Петербургского международного экономического форму губернатор Александр Беглов порассуждал о том, что именно дает это мероприятие России и городу. Своими умозаключениями градоначальник поделился 6 июня в эфире "Радио России".

По словам Беглова, ПМЭФ "очень важен для города и страны", учитывая ситуацию в мировой экономике. "Деловые круги России и мира столкнулись с небывалыми вызовами, — заявил губернатор. — Необходима скорейшая адаптация и перестройка большинства бизнес-процессов".

Сложившаяся ситуация, по мнению главы города, "делает Петербург уникальной площадкой для развития более тесных связей со странами Востока и поддержания диалога со странами Запада". "Наш город представит на форуме большую экспозицию, ключевая тема — "Петербург будущего. Новая реальность. Взгляд в будущее". В год 350-летия Петра Первого мы хотим показать, как развиваем заложенные им возможности, создаем современные решения на основе опыта и накопленных знаний", — сообщил губернатор.

Юбилейный, XXV по счету ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня. По сообщению Росконгресса, в работе форума примут участие свыше 500 спикеров. Среди гостей ожидаются главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.