Кабмин поддержал законопроект об иноагентах при условии его доработки

Правительство поддержало принятие законопроекта о деятельности иноагентов при условии его доработки ко второму чтению, сообщило 7 июня РИА "Новости" со ссылкой на официальный отзыв кабмина, опубликованный накануне в электронной базе Госдумы. Сегодня проект должен быть рассмотрен нижней палатой парламента в первом чтении.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом представленных замечаний", — говорится в официальном отзыве.

Законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" был внесен на рассмотрение Госдумы в конце апреля. Документ предполагает запрет иноагентам на преподавательскую деятельность среди несовершеннолетних, запрет на инвестирование в имеющие стратегическое значение компании и невозможность получения поддержки от государства. Четыре существующих ныне реестра иноагентов предполагается объединить в один. В то же время норма предполагает отмену обязательного указания на статус иноагента при написании некоторых постов.

Накануне глава думского комитета по безопасности Василий Пискарёв заявил о планах принять законопроект до конца весенней сессии.