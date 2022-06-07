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Новости 11:35

Экс-редактор Первого канала Овсянникова хочет сменить фамилию на украинскую

фото ЗакС политика Экс-редактор Первого канала Овсянникова хочет сменить фамилию на украинскую

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова, известная по своей пацифистской акции в прямом эфире, выпустила заявление, адресованное тем, кто испытывает к ней недоверие. В своем новом посте в социальной сети журналистка утверждает, что не сотрудничает с российскими спецслужбами и что в прошлом на государственном телеканале не имела отношения к пропагандистскому контенту. Автор поста приготовил всех к еще одному политическому жесту со своей стороны.

"Я не "хорошая русская", я украинка. В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова на свою родную фамилию Ткачук", - пишет она, добавляя, что не считает два соседних народа братскими.

Отметим, что неделю назад Овсянникову включили в украинскую базу "Миротворец", куда попадают люди, заподозренные в связях с российскими спецслужбами.

Напомним, что мировая известность пришла к журналистке в марте, когда она выбежала с пацифистским плакатом в прямой эфир вечернего выпуска новостей. Акция обернулась для нее судебным штрафом, после чего журналистка нашла себе новую работу по специальности в Германии.


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