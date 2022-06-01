Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова попала в базу "Миротворец"

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова была включена в базу данных "Миротворец": журналистку обвинили в том, что она якобы сотрудничает со спецслужбами России.

Широкую известность сайт "Миротворец" получил после публикации личных данных, включая адреса жительства, украинского журналиста Олеси Бузины и политика Олега Калашникова: спустя некоторое время они оба были убиты. Партнёрами ресурса в своё время назывались МВД Украины, СБУ и другие силовые ведомства страны.



Роскомнадзор запретил сайт "Миротворца" на территории РФ.

Марина Овсянникова получила широкую медийную известность благодаря своей акции в прямом эфире Первого канала, где она на тот момент работала. В середине марта она появилась перед камерами с пацифистским плакатом во время выпуска новостей. После этого демарша её уволили. В апреле появилась информация, что Овсянникова трудоустроилась в немецкоязычное издание Die Welt. Кроме того, не так давно она получила престижную премию имени первого президента Чехии, диссидента Вацлава Гавела.