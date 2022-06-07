Сеть пиццерий Pizza Hut в России сменила владельца

Польский холдинг Amrest, владеющий франшизой Pizza Hut в России, продал сеть пиццерий компании "Ной-М", основанной топ-менеджерами группы "Ростик" ("IL Патио", "Планета суши", T.G.I. Friday’s), сообщил 7 июня "Коммерсантъ". По данным издания, в дальнейшем сеть может ждать переименование.

В компании Amrest подтвердили продажу сети пиццерий, уточнив, что те перешли под управление внешней компании. Собеседник "Коммерсанта" на ресторанном рынке уточнил, что продажу инициировал владелец бренда — американская компания Yum! Brands — по причине недовольства финансовыми показателями. Как пишет издание со ссылкой на данные Kartoteka.ru, в 2021 году чистый убыток ООО "Амрест Пицца" составил 161 миллион рублей.

Источники "Коммерсанта" утверждают, что сеть пиццерий ждет ребрендинг, однако пока новый владелец еще не определился с названием. При этом, если бренд Pizza Hut будет отозван, существующим франчайзи сети будет сложно найти нового партнера из-за того, что все крупные пиццерии управляются из США, а заключать с ними контракты сейчас весьма рискованно, заявила изданию эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Ранее ФАС одобрила покупку российского бизнеса McDonald's. Накануне бывшая сеть подала в Роспатент заявку на регистрацию двух логотипов.