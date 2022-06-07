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Новости 15:13

Компания IBM прекращает работу на российском рынке

фото ЗакС политика Компания IBM прекращает работу на российском рынке

Американская компания IBM, специализирующаяся на производстве программного обеспечения и IT-сервисов, заявила о прекращении своей деятельности в России из-за несогласия с военной спецоперацией на Украине. С таким объявлением выступил глава IBM Арвинда Кришна, на которое ссылается РИА "Новости". По его словам, в России компания уже приостановила все операции.

"Сотрудникам IBM во всем мире рекомендуется продолжать делать пожертвования Международному Красному Кресту. На Украине мы постоянно поддерживаем связь с нашими местными командами и продолжаем оказывать помощь, включая переезд и финансовую поддержку", - рассказал Кришна.

В начале весны пресс-служба компании сообщала всего лишь о приостановке работы. Ранее аналогичным образом и по тем же основаниям прекратили обслуживать российский рынок Intel и AMD. Кроме того, англоязычные СМИ нынешней весной писали о стремлении прекратить дела с Россией, имеющемся у китайских производителей "железа" Xiaomi и Lenovo.


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