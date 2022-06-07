С 2023 года за перевозкой отходов в Петербурге и Ленобласти можно будет следить в общем приложении

Цифровое приложение, позволяющее отслеживать транспортировку строительного мусора на территории Петербурга и Ленобласти, станет массово доступным начиная со следующего года. Разрабатывали сервис в течение полугода, о чем пишет ТАСС со ссылкой на главу областного комитета цифрового развития Андрея Сытника. Первоочередной задачей чиновник считает объединение источников информации по двум регионам, поскольку из города часто вывозят мусор за его пределы.

"Нам важно видеть сквозной маршрут и, если есть, отклонения от него. Сейчас приложение позволяет вести такой мониторинг внутри Ленобласти, далее мы планируем, что в конце лета появятся тепловые карты, где руководители смогут видеть красные точки отклонения от них", - рассказал Сытник.

Сервис призван стать единой цифровой платформой для обоих субъектов в РФ в следующем году. При этом госслужащие в Ленобласти пользуются им как минимум с марта, о чем рассказала глава комитета госэконадзора Маринэ Тоноян. По ее словам, с окончательным запуском приложения станет проще привлекать недобросовестных операторов и перевозчиков к ответственности: "если у них будет отсутствовать подключение к этой системе, они автоматически будут являться нарушителями".

фото: "Зеленый фронт"