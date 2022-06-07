Для петербургского бизнесмена Михальченко запросили 20 лет колонии

Государственное обвинение запросило 20 лет лишения свободы для петербургского предпринимателя Дмитрия Михальченко, который проходит по делу о хищениях при строительстве президентской резиденции в Ново-Огарево и создании преступного сообщества. Об этом пишет агентство "Интерфакс". Дело слушается во Втором Западном окружном военном суде. Для другого его фигуранта, бывшего директора подведомственного ФСО унитарного предприятия "Атэкс" Андрея Каминова, прокурор запросил 18 лет лишения свободы.

По версии следствия, систематические мошеннические действия подельников при исполнении контрактов ФСО привели к тому, что на стройке в Ново-Огарево было похищено свыше 1,2 млрд рублей из бюджета.

В прошлом Михальченко, находящийся под арестом с 2016 года, возглавлял холдинговую компанию "Форум". Шесть лет назад его задержали в рамках другого дела - о контрабанде элитного алкоголя, по которому он получил 4 года и семь месяцев колонии.