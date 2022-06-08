Театр имени Ермоловой отменил спектакль, поставленный по роману Глуховского

Разыскиваемый российскими силовиками писатель Дмитрий Глуховский рассказал о том, что Московский драматический театр имени Ермоловой перестанет показывать спектакль "Текст", поставленный по его роману.

"Вчера ещё играли его – а после окончания собрали за кулисами артистов и обьявили им, что спектакль убирают из репертуара", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Накануне Глуховского объявили в розыск в связи с уголовным делом по статье о дискредитации армии: у силовиков появились претензии к пацифистским публикациям писателя в социальных сетях. Суд заочно арестовал литератора.

Отметим, что роман "Текст", в 2019 году экранизированный Климом Шипенко, повествует о молодом человеке из Подмосковья, который мстит полицейскому из-за подброшенных ему наркотиков.

фото: вДудь / YouTube (скриншот)