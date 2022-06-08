Суд в Петербурге запретил доступ к ещё трём материалам с данными о погибших на Украине военных

Кировский райсуд Петербурга удовлетворил административные иски военной прокуратуры и запретил доступ к трём интернет-страницам, на которых сообщалось о потерях российской армии в ходе "спецоперации", информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Суд признал сведения, которые содержались на страницах, запрещёнными к распространению в РФ.

Один материал размещался на новостном сайте, публикующим новости из Казахстана, два других - ссылки на YouTube-видео.

Днём ранее Кировский райсуд закрыл доступ к ещё восьми интернет-страницам, содержавшим данные о погибших военных.

Добавим также, 7 июня военный прокурор ЗВО признал факт участия в "спецоперации" около 600 служащих по призыву. При этом изначально в Минобороны опровергали участие срочников в конфликте на Украине, позже с аналогичными заявлениями выступил президент Владимир Путин.