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Новости 16:24

Суд в Петербурге запретил информацию на восьми сайтах с данными погибших на Украине

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил информацию на восьми сайтах с данными погибших на Украине

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел дела по административным искам 301-й военной прокуратуры гарнизона запрете информации на восьми интернет-ресурсах, рассказала 7 июня объединенная пресс-служба судов.

Согласно заявлению истца, военная прокуратура при проведении проверки обнаружила на восьми сайтах информацию о потерях среди российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. В частности, в открытый доступ были выложены сведения об именах и анкетных данных погибших военнослужащих, а также их персональные данные. В суде представитель ведомства настаивал на признании этой информации запрещенной к распространению.

Суд требование истца удовлетворил.

Сегодня же военный прокурор ЗВО признал факт участия в спецоперации около 600 служащих по призыву. Изначально в Минобороны опровергали участие срочников в конфликте на Украине, позже с аналогичными заявлениями выступил президент Владимир Путин. На следующий день после того, как глава государства высказался, в министерстве признали "несколько фактов" участия срочников в конфликте.


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