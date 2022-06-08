Siemens проиграла суд из-за передачи РЖД оборудования для "Сапсанов"

Немецкая компания Siemens Mobility GmbH потерпела неудачу в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти, который рассматривал ее спор с РЖД, передает "Интерфакс". Суд не стал отменять решение о передаче железнодорожному монополисту оборудование Siemens для обслуживания скоростных поездов, которое ранее было принято в качестве обеспечительной меры.

Разбирательство началось после того, как на фоне военной спецоперации на Украине немецкая компания в одностороннем порядке расторгла договор о техобслуживании скоростных поездов. Со своей стороны РЖД потребовали через арбитраж передачи им необходимой техники и запчастей для того, чтобы договор мог исполняться. Суд 16 мая занял сторону российской транспортной компании.

Siemens 12 мая объявила о прекращении своей деятельности в России и о разрыве сервисных контрактов с российскими контрагентами, в том числе контрактов на обслуживание "Сапсанов" и "Ласточек".