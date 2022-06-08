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Новости 18:28

Суд в Петербурге отправил под административный арест мужчин, вывесивших пацифистский баннер на Восстания

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отправил под административный арест мужчин, вывесивших пацифистский баннер на Восстания

Дзержинский райсуд Петербурга счёл необходимым привлечь к административной ответственности Дмитрия Платона и Игоря Кузнецова, которым инкриминировалось правонарушение по "митинговой" ст. 20.2 КоАП, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Участники разбирательства получили на руки полицейские протоколы из-за того, что несколькими днями ранее вывесили под крышей дома № 32 по улице Восстания пацифистский баннер.

Как итог, не признавшему свою вину Кузнецову дали 10 суток спецприёмника по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение митинговых правил), а, наоборот, признавшему вину Платону - 5 суток по ч. 2 ст. 20.2 (организация митинга без подачи соответствующего уведомления).


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