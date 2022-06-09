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Новости 12:19

Амосов заявил о страхе появления нового "железного занавеса"

фото ЗакС политика Амосов заявил о страхе появления нового "железного занавеса"

Депутат Заксобрания Михаил Амосов воспользовался юбилеем Петра Великого для того, чтобы порассуждать об угрозе появления нового "железного занавеса". Своими умозаключениями он поделился, поздравляя 9 июня петербуржцев с 350-летием со дня рождения основателя Северной столицы.

"[Петр I] понимал, что Россия должна быть частью большой Европы, должна торговать, обмениваться знаниями, должна привлекать сюда специалистов. Мне кажется, что этот курс — он очень актуален. Я очень боюсь воздвижения нового "железного занавеса" между нашей страной и Западной Европой. Это будет точно не на пользу нам, да и вообще не на пользу мировому развитию", — объявил Амосов в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Депутат перечислил разнообразные достижения первого императора, позволив себе при этом укорить его за нетерпимость к бородам.

В конце выступления Амосов поздравил горожан с днем рождения "царя, который сделал нашу страну частью большой Европы <...>, коей мы остаемся и останемся навеки, несмотря ни на какие козни людей, которые хотят оторвать нас от Западной Европы, и несмотря на то, что и в Западной Европе многие хотят нас вытолкнуть из общеевропейского пространства". По версии парламентария, подобные попытки обречены на неудачу, поскольку взаимодействие с Европой является "столбовой дорогой" развития России.

Ранее с 350-летием Петра Великого поздравил петербуржцев губернатор Александр Беглов. В своем обращении он попытался провести параллели между современностью и временами появления Российской империи, а заодно порассуждал о событиях в Донбассе.


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