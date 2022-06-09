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В Петербурге пересмотрят дело главы "Петростроя" об обмане дольщиков

фото ЗакС политика В Петербурге пересмотрят дело главы "Петростроя" об обмане дольщиков

Городской суд Петербурга отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении главы "Петростроя" Дмитрия Ипатова, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. 

"Суд постановление районного суда отменил, направив дело на новое рассмотрение в ином составе", - гласит сообщение.

Дело о незаконном привлечении средств дольщиков на сумму более 270 млн рублей, возбужденное по ст. 200.3 УК, закрыли 31 марта. Тогда Ипатов отделался штрафом в размере 150 тысяч рублей: Смольнинский районный суд согласился с ходатайством защиты в том, что ущерба и конкретных потерпевших по делу нет и что "преступление носит формальный состав". Кроме того, в пользу бизнесмена сыграл переданный им фонду "Алеша" благотворительный взнос в размере 100 тысяч рублей.

По версии следствия, компания Ипатова незаконным образом привлекла средства 173 дольщиков на строительство ЖК "Лампо" во Всеволожском районе, которое не было завершено. Прошлой весной бизнесмена задержали в Пулково, однако суд занял его сторону, поскольку Ипатов не имел меры пресечения.


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