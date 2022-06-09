Депутат от ЛДПР Нилов хочет назвать Владимирской площадь возле посольства США в Москве

Член фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов выступил со своим вариантом названия для безымянной площади у здания американского посольства в Москве. Вместе с коллегами он уже осознал, что в честь их скончавшегося в апреле лидера Владимира Жириновского территорию не назовут, поэтому озвучил "компромиссный" вариант.

"В Петербурге есть Владимирская площадь. Давайте в Москве тоже сделаем Владимирскую площадь", - цитирует его выступление "Интерфакс".

Если идею реализуют, то Нилов вместе с единомышленниками будут воспринимать новый топоним как дань памяти Жириновскому.

"А кто-то будет понимать, что это площадь святого князя Владимира. Кто-то будет вкладывать иной смысл и предполагать, что площадь названа в честь другого великого политического деятеля Владимира", - добавил депутат

Накануне на портале "Активный гражданин" подвели итоги голосования москвичей за лучшее название для площади. Победил вариант, звучащий как "площадь Донецкой народной республики". Первоначально идея присвоения площади названия, которое было бы связано с военной спецоперацией на Украине, принадлежит депутатам Мосгордумы.