Ректор МГУ не ожидает радикальных изменений в высшем образовании

После отказа от Болонской системы российское высшее образование не ждут радикальные реформы, заявил 9 июня ректор МГУ Виктор Садовничий. По его словам, решение по новой структуре высшего образования должно быть принято в ближайшее время.

"Безусловно, останется бакалавриат. Но как дальше строить, какие соотношения <...>, в ближайшее время будет решение приниматься. Резких движений в образовании не будет", — приводит слова Садовничего ТАСС. При этом ректор МГУ назвал главной задачей подъем уровня фундаментального образования в стране.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков пообещал сохранить бакалавриат и магистратуру после отказа от Болонской системы. Позже его заместитель Дмитрий Афанасьев поведал, что отечественные вузы исключены из Болонского процесса из-за письма Российского союза ректоров со словами поддержки президента Владимира Путина.

Фото: МГУ имени М. В. Ломоносова/ "ВКонтакте"