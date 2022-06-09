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Муниципал 18:16

Барышников предложил покрывать дороги в муниципалитетах более долговечными материалами

фото ЗакС политика Барышников предложил покрывать дороги в муниципалитетах более долговечными материалами

Депутаты-единороссы из петербургского ЗакСа сошлись с главами некоторых муниципалитетов на том, что дороги местного значения нуждаются в более качественном благоустройстве. Для этого требуется законодательно разрешить муниципалам использовать при дорожных работах более долговечные материалы и более современные техники, передает пресс-служба регионального отделения "ЕдРа". Инициативу, поддержанную главой Сестрорецка Андреем Ивановым и главой Петергофа Александром Шифманом, озвучил депутат Михаил Барышников. В его представлении, проблема особенно актуальна для округов, расположенных в пригородах. Щебеночно-гравийных дорог в 32 таких округах он насчитал более шестисот.

"Исходя из сегодняшних полномочий органы местного самоуправления могут только проходить грейдером улицы, не имеющие асфальтового покрытия. Но этого хватает на несколько месяцев. И дороги вновь разбивают, появляется грязь, ухабы, рытвины, по которым не могут проехать ни машины скорой помощи, ни продуктовые грузовики", - описал он нынешнее положение вещей.

В связи с изложенным Барышников настаивает на передаче органам МСУ новых полномочий по уходу за дорогами, которые касались бы не только капитального ремонта. В частности, речь идет о ресайклинге и термообработке поверхностного слоя.

С Барышниковым согласился его коллега Юрий Гладунов, который вспомнил о трудностях, возникающих на гравийных дорогах у маломобильных граждан и о неудобствах, возникающих на таком покрытии в непогоду. Доводы единороссов, помимо депутатов ЗакСа и муниципалов, поддержали представители Смольного и КСП. Ожидается, что в ближайшее время будет разработана дорожная карта по ее реализации.


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Иванов Андрей Владимирович
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Шифман Александр Викторович
Упоминаемые персоны
Барышников Михаил Иванович 
Гладунов Юрий Николаевич 
Иванов Андрей Владимирович 
Шифман Александр Викторович 

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