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Новости 18:36

Полицейским снова разрешили проводить отпуск за границей

фото ЗакС политика Полицейским снова разрешили проводить отпуск за границей

Сотрудники МВД, которым из противоэпидемических соображений в 2020 году запретили проводить отпуск за рубежом, снова получили возможность выезда на отдых. Об этом пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовом министерстве.

"Решением министра снято введенное на фоне пандемии COVID-19 ограничение на выезд сотрудников МВД в отпуск за границу", - произнес собеседник информагентства.

Список стран, как и до начала пандемии, для сотрудников ведомства остается ограниченным. Он состоит из пятнадцати государств, среди которых фигурируют частично признанные: это Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Таиланд, Куба, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия. 


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