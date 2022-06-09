У "Лахта центра" открыли новый памятник Петру I

По случаю 350-летия со дня рождения императора Петра I в Петербурге открыли новый памятник основателю города, передает "Интерфакс". Как и обещали год назад, на набережной у "Лахта центра" появился монумент, носящий название "Петр I, спасающий утопающих близ Лахты" и отсылающий к реальному историческому событию. По проекту архитектора Михаила Мамошина скульптуру изваял Степан Мокроусов-Гульельми. Главе "Газпрома" Алексею Миллеру, посетившему церемонию открытия памятника, местоположение объекта представляется не случайным.

"Думаю, что это очень символично, потому что сегодня Лахта-центр – это новый центр притяжения Петербурга, сегодня этот памятник становится украшением нового морского фасада города", - произнес председатель правления сырьевой компании.

Собравшиеся спикеры напомнили, что схожий монумент, посвященный тому же событию, стоял до прихода к власти большевиков возле Адмиралтейства. Архитектор Михаил Мамошин отметил, что речь идет не о повторении старинной и утраченной скульптуры, а о ее переосмыслении.