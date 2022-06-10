Набиуллина заявила о неустойчивости динамики низкого роста цен

Наблюдаемый в последние недели низкий рост потребительских цен сам по себе не является устойчивым, и ситуация всегда может измениться, пишет 10 июня "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Выступая на брифинге, председатель ЦБ признала сокращение роста стоимости товаров, но при этом отметила излишний оптимизм в трактовках этого. "Да, цены по небольшой группе товаров, примерно 10% от потребительской корзины, в мае не просто замедлили рост, но и снизились <...>, — отметила она. — По основной же массе позиций темпы роста цен хоть и снижаются, но по-прежнему значительно выше 4% в пересчете на год".

В числе факторов снижения роста цен глава Центробанка полагает в том числе и то, что сейчас россияне переключились на потребление запасов продуктов длительного хранения, сделанных в феврале — марте. "Сейчас они постепенно расходуются, и новые покупки, вероятно, совершаются в меньшем объеме. Кроме того, предприниматели существенно повысили цены, опасаясь в том числе и ослабления рубля. Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, не все готовы покупать товары по таким ценам, поэтому происходит коррекция цен вниз", — раскрыла свою мысль Набиуллина и добавила, что ситуация может поменяться: "Запасы заканчиваются, и потребление будет происходить за счет новых покупок".

Сегодня же ЦБ снизил ключевую ставку до 9,5% годовых. Перед этим регулятор заявил о проверке законности введения некоторыми банками комиссий по валютным счетам.

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