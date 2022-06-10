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Новости 17:24

Суд в Петербурге арестовал задержанных за баннер про президента и спецоперацию

фото ЗакС политика Суд в Петербурге арестовал задержанных за баннер про президента и спецоперацию

Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел административное дело о проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) против Романа Шорохова, Глеба Киреева и Ефима Бокова, сообщила 10 июня объединенная пресс-служба судов.

Молодых людей обвиняли в размещении на перилах железнодорожного моста между домами № 133 и 135 по Московскому проспекту белого баннера с надписью о спецоперации и президенте России. Акция состоялась утром 27 мая, сегодня стало известно об их задержании оперативниками Центра "Э".

Суд привлек каждого из задержанных к административной ответственности в виде ареста сроком на девять суток, сообщили в судебной пресс-службе.


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