Журналист Кашин* заявил об отказе "Литреса" продавать его книгу из-за статуса иноагента

Журналист Олег Кашин* сообщил в своем Telegram-канале о том, что книготорговая компания "Литрес" распорядилась удалить его книгу из продажи в связи со статусом иноагента.

В опубликованном посте Кашин* выложил скриншот письма, пришедшего к нему от сервиса Ridero. "По требованию "Литреса" мы были вынуждены снять вашу книгу "Приморские партизаны" на этом сайте", — говорится в письме без указания причин. В то же время тема письма звучит как "Удаление книг иноагентов из "Литреса"".

На сайте сервиса книга "Приморские партизаны" действительно отсутствует. В то же время некоторые другие книги Кашина* по-прежнему продаются на "Литресе". Равным образом, например, в продаже можно увидеть книги признанных иноагентами Виктора Шендеровича** и Екатерины Шульман***.

Ранее экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов**** рассказал, что был признан иноагентом за получение зарплаты на радиостанции и дивидендов от издания журнала "Дилетант".

UPD: В "Литресе" опровергли требования снять с продажи книги, написанные иностранными агентами. Как заявил директор департамента по развитию контента группы компаний Евгений Селиванов, Ridero удалил книгу Кашина* по собственной инициативе. По его словам, "Литрес" лишь выяснял факт наличия книг иноагентов для анализа требований к их маркировке. "Такие требования есть относительно СМИ в статусе иноагентов, по книгам пока нет четких требований. Возможно, в будущем нам придется на странице автора делать такую сноску", — приводит слова Селиванова "Подъём".

*Минюст внес Олега Кашина в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Виктора Шендеровича в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

***Минюст внес Екатерину Шульман в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

****Минюст внес Алексея Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: Telegram-канал Олега Кашина*