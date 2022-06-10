В Минпросвещения заявили, что новый курс истории не увеличит загрузку школьников

Введение курса "Россия — моя история" в старших классах школ не приведет к увеличению нагрузки на учеников, известило 10 июня ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

"Речь идет не о дополнительной часовой нагрузке, а прежде всего о перестроении блоков изучения истории, в частности блока "Россия в мире"", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал введение дополнительного курса истории в старших классах. Согласно цитате на сайте ведомства, при этом он сослался на якобы поступившие просьбы детей.

"Ребята предложили ввести в старших классах интегрированный курс "Россия – моя история", в рамках которого они пройдут всю историю нашей страны, на новом уровне осмыслят значимые исторические события и их влияние на становление нашего государства. Уверен, такой курс позволит сформировать целостное представление о тех или иных явлениях нашей истории", — цитирует Кравцова пресс-служба министерства.

Сегодня же стало известно о выделении правительством более 970 миллионов рублей на закупку государственной символики для школ в 31 регионе России.