"Не пожалели и Хармса": РКН заблокировал одиннадцатое "зеркало" издания "Бумага" – nasvsehtoshnit.ru

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор добрался и до одиннадцатого "зеркала" петербургского издания "Бумага" – сайта nasvsehtoshnit.ru.

В данном случае в названии журналисты апеллировали к миниатюре поэта Даниила Хармса "Неудачный спектакль", в котором одна из малочисленных героев, девочка, произносит фразу: "Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит".

Последний раз Роскомнадзор блокировал sebeanus.online – очередное "зеркало" издания.

Напомним, РКН запретил доступ к "Бумаге" 12 марта по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля. В редакции СМИ не единожды заявляли о намерении продолжать работу. С тех пор издание создает всё новые "зеркала" сайта, которые раз за разом блокируются РКН.