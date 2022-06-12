Российские рестораны McDonalds получат название "Вкусно и точка"

Сеть ресторанов быстрого питания, которые откроются в помещениях бывших заведений McDonalds, будет называться "Вкусно и точка". Об этом объявили журналистам перед открытием первого ресторана на Пушкинской площади 12 июня в Москве, передает РБК. Днем он откроет двери для клиентов, а 13 июня заработают еще 50 точек. По словам гендиректора McDonalds в России Олега Пароева, обновленному предприятию удалось сохранить поставщиков.

Как и обещалось, меню во многом будет повторять ассортимент, отличавший американский бренд. Правда, от бургера "Биг мак" и мороженого "Мак флурри" решили отказаться.

Напомним, что сеть McDonalds приостановила свою деятельность в России в начале марта в знак несогласия с военной спецоперацией на Украине: для посетителей были доступны только точки на вокзалах и аэропортах, работавшие по франшизе. В мае компания решила продать рестораны своей российской "дочке", принадлежавшей бизнесмену Александру Говору. ФАС с условиями сделки согласилась.