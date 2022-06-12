"Лахта центр" подсветят цветами триколора

Здание "Лахта центра" по случаю Дня России, отмечаемого 12 июня, в 23 часа получит необычную подсветку: здание загорится цветами российского флага. Об этом сообщает пресс-служба небоскреба. В таком виде деловой центр планируют продержать в течение четырех часов.

Отметим, что в своем утреннем поздравительном обращении к горожанам губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский сфокусировались на важности военной спецоперации, продолжающейся на Украине.

Отметим, что 462-метровый "Лахта центр" является самым высоким зданием в Европе. В прошлом году "Газпром" представил проект строительства еще одного небоскреба по соседству, вызвавший споры в градозащитной среде: компания желает видеть в городе деловой центр высотой уже 703 метра.