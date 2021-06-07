Вишневский обратился к Беглову из-за планов построить 703-метровый небоскреб в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову из-за планов "Газпрома" построить в Лахте новый, 703-метровый небоскреб.

Вишневский заявил, что небоскреб существенно исказит "небесную линию" в Петербурга и будет "непоправимым вторжением в охраняемые законом исторические виды и панорамы". По его словам, свой "категорический протест" выразили народный артист России Олег Басилашвили и научный комитет по культурным ландшафтам Национального комитета ИКОМОС.

Комитет назвал идею сверхвысокого небоскреба в Лахте "ярко выраженной коммерческой агрессией", указал Вишневский. В комитете считают, что постройка рискует привести к "необратимой деформации архитектурного образа и "духовной сущности" Петербурга. По мнению специалистов, это с большой долей вероятности может поставить город под исключение из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам Вишневского, также комитет считает идею строительства несовместимой со статусом объекта всемирного наследия и неуважительной по отношению к петербуржцам.

Вишневский заявил, что "полностью разделяет" эту точку зрения. Он настаивает на "категорическом отказе" Смольного от предложения по строительству и просит Беглова сообщить о своей позиции.

Напомним, проект "Лахта-центр 2" был представлен в конце мая. В случае реализации это будет второй по высоте небоскрёб в мире. Как объяснил автор проекта Тони Кеттл, высота спиральной башни "символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее".

Вишневский ранее высказывался против строительства нового небоскреба с трибуны Заксобрания. Вскоре после этого заявление опубликовало "Яблоко".

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